Efter sjukdom och efterföljande hackande form blev Ida Dahl passerad av norskan Magni Smedås. Med en vinst under lördagens 50 km i Orsa, samtidigt som Smedås kom femma, kunde Dahl knappa in i toppen och gav sig själv chansen att ta tillbaka topplatsen under söndagens 12 km individuella lopp.

Och formen satt kvar i Dahl. När hon gick i mål var hon en minut snabbare än alla som startat före henne.

Då var det bara Smedås som kunde utmana Dahl, men rätt tidigt innan hennes målgång var det klart att Dahl var för svårslagen den här helgen. Smedås gick i mål som trea, Emilie Fleten blev tvåa.

– I dag visar hon verkligen klass, Ida Dahl. En minuts vinstmarginal på drygt 30 minuters körning, hon är i en egen division i dag, sa SVT:s expert Anders Blomquist.

Ida Dahl vann rejält och fick 200 poäng för det.

– Superskönt, jag trodde inte att det skulle bli så mycket. Jag var lite osäker på hur bra det gick, så det var skönt. Superviktiga poäng för mig också, sa Ida Dahl till SVT Sport.

Smedås, som låg 55 poäng framför Dahl inför söndagen, fick 150 poäng och leder därmed fortsatt totalen.