Skrällen: Ebba Andersson klar för U23-VM

Damer

Hanna Abrahamsson, Eksjö SOK

Tilde Bångman, Offerdals IF

Tove Ericson, Stockviks IF

Moa Hansson, Landsbro IF SK

Louise Lindström, Högbo GIF

Märta Rosenberg, Duveds IF

Herrar

Edvin Anger, IFK Hedemora SK

Emil Danielsson, Högbo GIF

Johan Ekberg, Nacka Värmdö SK

George Ersson, IF Strategen

Truls Gisselman, Rehns BK

William Poromaa, Åsarna IK

Längdlandslaget till U23-VM



Damer

Ebba Andersson, Sollefteå Skidor IF

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Moa Lundgren, IFK Umeå

Moa Olsson, Falun-Borlänge Sk

Emma Ribom, Piteå Elit

Herrar

Gustav Aflodal, Offerdals IF

Fredrik Andersson, Sollefteå Skidor IF

Jonas Eriksson, IFK Mora SK

Hugo Jacobsson, Falun-Borlänge SK

Leo Johansson, Falun-Borlänge SK

Eric Rosjö, IFK Mora SK