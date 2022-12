Edvin Anger var ljuset i en mörk skidtunnel för de svenska herrarna i dag. Bara Anger tog sig vidare från kvalet.

I finalen visade svensken upp samma mod som han gjort i tidigare i semifinalen. Han var i ledningen långt in i loppet och när åkarna kom in på stadion var han trea och fajtades om en pallplats. Men i den kampen hade svensken inte krafter kvar. Vann gjorde som vanligt Johannes Hösflot Kläbo. Tvåa blev Pellegrino före trean Evan Northug och Anger gled in som fyra.

Hyllas av Kläbo

Skidkungen Kläbo var imponerad av svensken redan i semifinalen, som gick fort för att Anger var med och drog upp tempot.

– Svensken där i topp, han var brutal måste jag säga. Imponerande och synd att han inte tar sig upp på pallen men det kommer väl på nästa tävling, sa Kläbo till SVT Sport.

20-åringe Anger skrällde stort i våras när han slog hela Sverige-eliten i SM-sprinten som junior och i världscupdebuten i Ruka förra veckan blev han tolva.

Därför fanns ett visst hopp inför vad hans skulle kunna hitta på i Norge. Och 20-åringen tog sig först vidare på tid till semifinal och väl där åkte han mycket offensivt och var i ledningen när åkarna kom in på stadion. Bara Kläbo hade ork att passera svensken, som slutade tvåa.

Bra självförtroende

Anger var sjua i kvalet och valde att åka i det första svåra heatet mot Johannes Hösflot Kläbo och fransmannen Lucas Chanavat.

– Jag är inte här för att åka ur i en kvartsfinal så jag vet att det gäller att åka i något av de första heaten, sa Anger till SVT om sitt val.

En förklaring till de svaga resultaten från övriga svenskar idag är materialet. Men i kvartsfinalerna och framåt var Edvin Angers skidor perfekta och landslagschefen Anders Byström var riktigt nöjd över hur vallateamet fått till det.

– Ja tycker att vallarna gör ett så bra jobb vallarna och så får de skit här för vi hade kanske inte topp i prologen men de gjorde ett kanonjobb fram till finalen, säger Byström till SVT Sport.