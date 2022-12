Det är bara Ebba Andersson som konstaterats ha covid-19. Anna Dyvik och Emma Ribom har skickats hem efter att ha haft förkylningssymptom.

– Jag har pratat med doktorn som pratat med tjejerna och de har väldigt lätta symptom så förhoppningsvis är det bara något snabbt övergående, säger Byström i telefon från Norge.

Norge har rapporterat om flera coronafall och Byström säger att ryktet går att fler nationer har drabbats.

– Men jag vet inte om det är corona eller eller något annat som brukar rulla runt den här tiden på året, menar han.

Håller isär grupperna

Det svenska landslaget tar dock det säkra före det osäkra och skärper rutinerna.

– Vi försöker ta tillbaka de hårdaste reglerna som vi hade när pandemin var som värst. Det är munskydd på hela tiden när vi möts, vi försöker hålla distans och tvätta händerna, säger Byström.

– Och de som inte var med i Lillehammer utan kommer in i landslaget nu, de bor i en egen lägenhet och får maten serverad på rummen under de första dagarna. Vi vill hålla isär grupperna så de som varit i Lillehammer inte för över något till de som precis rest in, och vice versa.

Han menar att corona är värre än förkylningar eftersom den slår så olika på åkarna.

– Några som haft det i vårt team har ju lidit av det ganska länge, så vi gillar inte det där viruset. Det är många virus i omlopp, men just det där är så oberäkneligt. Vi har att på uthållighetsidrottare att det kan bli problem, så corona vill vi inte ha in.

Vill inte bli förkyld

Sprintstjärnan Maja Dahlqvist säger att hon inte är orolig för att just få corona.

– Nej, man är alltid orolig, för man vill aldrig bli förkyld och det passar alltid olägligt. Men man får göra det man kan och det är bara onödigt att stressa upp sig för mycket, säger hon.

– Vi lever alltid som skidåkare – träffar inte så mycket folk vid sidan av, tvättar händerna, använder munskydd och är jag hemma går jag inte på Ica klockan fyra en fredag.

Hon hoppas och tror att corona inte ska drabba lika hårt nu när de flesta åkarna fått fyra vaccindoser.

– Det känns mer som att man inte vill ha en förkylning och sen om det är corona eller inte, så hoppas man att det inte ska slå något annorlunda.

I Beitostölen kör man sprint på fredagen, 10 kilometer på lördag (båda klassiskt) samt mixedstafett på söndag.

