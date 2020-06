Klart: Här är UFC:s ”fight island”

– Att få människor från andra delar av världen in i landet är just nu det svåraste man kan göra, och för att kunna genomföra de här matcherna kommer vi att vara på Yas, säger White, som refererar till USA:s hårda restriktioner under coronapandemin, i en intervju med ESPN.

På ön kommer fajters att få röra sig i en speciell säkerhetszon som bara är öppen för dem, tränare och UFC-anställda. Träningen kommer att ske i en oktagon på stranden.

– Nu har vi allt klart på Yas, vi är redo, säger White.

UFC har redan anordnat galor i Jacksonville och i Las Vegas – samtliga har genomförts utan publik – och i dagsläget är det fyra ö-galor som är planerade att avgöras i juli: 11, 15, 18 och 25.

Två svenskar tävlar på ön

Svenskduon Jack Hermansson och Pannie Kianzad kommer att gå matcher på ön, mot Kelvin Gastelum respektive Bethe Correia.

När SVT pratade med Hermansson tidigare i juni var formen god. Han skulle ha mött den förre mästaren Chris Weidman i Oklahoma i början på maj, men den fajten ställdes in med anledning av coronapandemin.

Det har varit en speciell vår där jag förberedde mig länge inför en match som inte blev av. Det har varit mycket alternativ träning och osäkerhet, samtidigt som jag känner att det har varit lärorikt att kasta om rutinerna lite grand, sa Hermansson.

– Jag känner ändå att jag har utvecklats till en ny nivå och tycker att jag är en bättre version av mig själv nu.