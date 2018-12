Nunes skrev historia – knockade favoriten i supermatchen

Den 17 maj 2005 inledde Cris Cyborg sin MMA-karriär och föll mot Erica Paes. Sedan dess har hon aldrig förlorat. 20 segrar har det blivit – allt som oftast har det slutat med knock. Den här gången blev det samma segerrecept – men det var Amanda Nunes som stor för det.

– Arenan är i chock. Folk i publiken upprepar ”oh my god, oh my god”, säger SVT:s reporter på plats Petter Öhrling.

Nunes, som också har titeln i bantamvikt, blir därmed den första damfajtern att vinna mästarbälten i två olika viktklasser i UFC.

– Jag sa det, jag är den största, sa Nunes i sitt segertal och skickade en hälsning till UFC-presidenten Dana White:

– Dana, jag ska ha min plats i Hall of Fame nu.

För två år sedan fick Nunes stor uppmärksamhet när hon knockade storstjärnan Ronda Rousey efter bara 48 sekunder.