16.00: Följ UFC-galan i Globen här

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT'S TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME!!!



God morgon MMA-vänner och fightfans runt om i vårt avlånga land.

Det är ganska exakt två år sedan UFC senast var i Sverige. Den gången blev det en magisk kväll där Alexander Gustafsson stod för sitt livs match, vann på spektakulär knockout och därefter friade till sin flickvän inne i oktogonen (hon sa ja).Den här gången, UFC:s sjätte Sverigebesök i ordningen, ställs "The Mauler" mot amerikanen Anthony Smith, rankad fyra i världen i lätt tungvikt (93 kilo). Både Smith och svensken kommer närmast från en förlust mot mästaren i viktklassen tillika legendaren Jon Jones. Frågan är vem av Jones två offer som lyckats resa sig bäst. Vägen tillbaka till en ny titelmatch är nog en bit bort för båda herrarna. Gustafsson har redan fått hela tre försök på mästarbältet, och Smith blev utklassad av Jones i mars.I övrigt då? Det skulle varit sex svenskar på matchkortet, men sent på torsdag kväll meddelade UFC att svenske stjärnan Ilir Latifi skadat ryggen och lämnat återbud. Därmed ströks toppmatchen mellan Latifi (nia på världsrankingen) och schweizaren Volkan Özdemir (sjua).Vi har två svenska debutanter. Dels Albyfajtern Rostem "Kurdimus Prime" Akman (dubbla EM-guld som amatör) som kallades in med kort varsel, dels Bea Malecki som vunnit SM, EM och VM som thaiboxare och i MMA-kretsar gjorde sig ett namn i tv-serien "The Ultimate Fighter".En annan före detta världsmästare i thaiboxning är 37-åriga Lina Länsberg, pionjär inom svensk MMA på damsidan, som möter Tonya Evinger. Amerikanskan har varit i världstoppen i över ett decennium och mötte till exempel Gina Carano redan 2007.Slutligen har vi Daniel Teymur vars UFC-kontrakt sannerligen står på spel efter tre raka förluster. En vinst är ett måste för honom i dag.