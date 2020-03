UFC går mot strömmen – fortsätter men utan publik

Dagens gala i Brasilia, med bland annat svenska bantamviktaren Bea Malecki, är den första som påverkas och avgörs helt utan publik.

Veckans aktiviteter såsom mediadagar och invägning har antingen ställts in eller gjorts under särskilda former utan publik för att minimera eventuell smittspridning.

– Vi följer alla de tävlande noggrant och ingen fajter har uppvisat några symptom, säger Cristiano Sampaio, på den braslianska idrottskommissionen CABMMA, till sajten MMAfighting.com.

”Har pratat med Trump”

UFC har på sina håll fått kritik för att strunta i de tävlandes hälsa. Kände MMA-journalisten Luke Thomas har bland annat twittrat: ”Ansvarslöst. Hur rättfärdigar UFC att genomföra de här tävlingarna?”.

Mångårige presidenten Dana White påpekar att organisationen inte haft ett enda dödsfall under sin 27-åriga historia och att de gör allt för att skydda sina fajters.

– Jag har till och med pratat personligen med president Trump och vicepresidenten om det här. De tar situationen på allvar. Alla har panik just nu, men i stället för att ha panik så jobbar vi tätt tillsammans med läkare och myndigheter för att hålla sporten säker samtidigt som vi kan fortsätta med våra evenemang, säger White.

Nästa helg väntar en gala i London den 21 mars. De två efterföljande galorna, som skulle avgjorts på stora arenor i Columbus (28 mars) respektive Portland (11 april) flyttas i stället till UFC:s egna träningsfaciliteter i Las Vegas.

Kan bli striktare åtgärder

White tror att UFC i nuläget kan genomföra sina tävlingar på ett säkert sätt för idrottarna, men han medger att det i framtiden kan bli aktuellt med ännu striktare åtgärder.

– Vi följer situationen kring coronaviruset noggrant och hur det kan påverka hälsan och säkerheten för alla våra fajters, vår personal och fans runt omkring i världen. Just nu fortsätter vi med alla våra evenemang, men vi kommer att anpassa oss efter den här situationen, som saknar motstycke, säger han.

Om nästa riktigt stora gala, UFC 249 i New York den 18 april, påverkas är i nuläget oklart.

