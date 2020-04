Bilförbundets styrelse kritiseras för USA-resa

Trots att Svenska bilsportförbundet fick in ett sent sponsorkontrakt på 700 000 kronor gjorde förbundet ett minusresultat på 800 000 kronor för 2019. Det betyder att bilsportförbundet gjort ett minusresultat på drygt 2,5 miljoner kronor senaste tre åren. Under åren har värdepapper sjunkit med drygt två miljoner kronor då förbundet dras med likvida problem.

Under hösten gjorde styrelsen en resa till San Francisco i samband med Indy Car-finalen som Felix Rosenqvist och Marcus Eriksson körde där man höll ett styrelsemöte. Hela resan kostade 300 000 kronor för SBF:s medlemmar och revisorn anser att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet på grund av resan.

”Vi finner att det föreligger en risk att förbundets kostnader inte står i proportion till den nytta förbundet åtnjutit varför förbundet kan ha drabbats av ekonomisk skada. Mot bakgrund av detta avstyrker vi att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret”, skriver revisorn i årsredovisningen.

Nytt minusresultat

SBF:s styrelse har även gjort en ekonomisk plan för kommande år och där budgeterar man för ett fortsatt minusresultat. Nu med ett minusresultat på 500 000 kronor trots att licensintäkterna väntas öka med 150 000 till 16 650 000 kronor. Men det vilar en stor osäkerhet kring budgeten i och med coronakrisen. I nuläget har 3 000 personer valt att inte ta ut sina licenser på grund av osäkerheten med tävlingssäsongen.

– Det känns tråkigt att revisorn lyfter fram den här punkten på hela revisionen. Vi anser att resan gjorde medlemsnytta eftersom att vi har stadgarna att vi ska jobba internationellt, inte bara nationellt. Det är ju så här att en sådan här sak kan få konsekvenser för andra idrottsförbund och distrikt med utbyte man har med andra länder. För som jag brukar säga utan spaning, ingen aning. Alla förbund måste vara ute och spana, säger Lars Pettersson, ordförande i Svenska bilsportförbundet, till SVT Sport.

Vilken nytta får medlemmarna av en sådan här resa?

– Vi har ett uppdrag att verka internationellt, och det gör vi. Men det kanske inte hela vår rörelse vet om. SBF har många grenar där flera av grenarna är internationella. I San Fransisco träffade vi teamen, våra kända svenskar och organisationen bakom Indy car. Det finns en stor medlemsnytta med en sådan här resa.

Om styrelsen i SBF får ansvarsfrihet eller inte avgörs på förbundsmötet som är planerat till fredag nästa vecka. I handlingar till årsmötet framgår det att valberedningen föreslår att den nuvarande styrelsen ska få nytt förtroende.

Klipp: Bilförbundets styrelse kritiseras för USA-resa