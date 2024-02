Hör SVT Sports expert Fredrik Ekbloms tankar om Hamiltons övergång till Ferrari i spelaren ovan.

– Det är den största i Formel 1-historien, tycker jag. Lewis Hamilton som är the greatest of all time – att gå från ett powerhouse som Mercedes till ett ännu större powerhouse i Ferrari, så för mig är det den största övergången, säger SVT Sports expert Fredrik Ekblom.

Som ny i stallet kan Lewis Hamilton inte räkna med att bli förstaförare direkt enligt Fredrik Ekblom. Ferrari har sedan flera år satsat stort på 26-årige Charles Leclerc, men Ekblom tror inte att Leclerc kommer ha något emot att bli stallkamrat med världens bäste.

– Jag tror att han tycker det är jättebra, han är ung, han är reptilsnabb, han har hela teamet med sig, han pratar italienska och han har kört där i flera år. Att få en förare av den magnituden som Lewis Hamilton vid sin sida bådar bara gott, jag tror inte han är rädd för det utan det motiverar nog bara mer.