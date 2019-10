Eklöf: ”Har aldrig varit med om att det fungerat så bra”

I en lång kommentar till SVT Sport riktar speedwayföraren Fredrik Lindgren skarp kritik mot Smederna, klubben han lämnade efter att laget tagit sitt tredje raka SM-guld för två veckor sedan.

Kritiken handlar framför allt om löner som inte ska ha betalats i tid. Smederna har i ett mejl till sina förare meddelat att de har brist på likvida medel just nu med släpande förarskulder som konsekvens, något Eskilstuna-Kuriren var först att rapportera om.

Men Pontus Aspgren, som kört för Smederna de tre senaste åren, håller inte med om att det hela har skötts dåligt.

– Jag tycker det har blivit väldigt uppblåst i media. De har varit ärliga mot oss och lovat ett pengarna ska finnas inom en snar framtid, det är inte alla klubbar som gör så. Klubben har inga skulder till mig i dag. De har betalat av det som släpade för mig förra veckan.

Har det varit släpande under säsongen?

– Nej, men vi har fått meddelat att sista matcherna kommer dröja några veckor. Synd att det är så, men tyvärr är det så det ser ut i sporten.

Fakturerar klubben efter matcherna

Speedwayförare får betalt genom att via egna företag fakturera klubben per match. Summan är prestationsbaserad beroende på bland annat hur många poäng föraren har kört in.

– Många av oss har varit i Smederna i många år och har förtroende för styrelsen. Jag tycker det är alldeles för tidigt att gå ut och sätta så stora ord på det, säger Pontus Aspgren.

”Lite överseende måste man ha”

En annan förare med lång erfarenhet i speedwayvärlden är Linus Eklöf. Inte heller han stämmer in i Lindgrens kritik.

– Jag har kört speedway för olika elitserieklubbar de senaste 15 åren och så bra som det har fungerat i Smederna de senaste tre-fyra åren har jag aldrig varit med om förut, säger han och tillägger:

– Ser Fredrik tillbaka på sina två år i Smederna så tror jag inte han har så mycket att gnälla på.

Men varför tror du ändå att han reagerar så starkt?

– Hans team är ett elitteam och satsar på att vinna VM-tabellen. De har höjt ribban på alla plan. Så då tänker de att de ska satsa hårt och vill att klubben ska göra detsamma, det är väl inte fel av dem.

– Men lite överseende för klubben, det måste man ha. Det har varit ett stort publiktapp i hela sporten.