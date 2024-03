Se händelsen i spelaren ovan.

Just nu har Formel 1-cirkusen tagit sig till Australien och Melbourne för race under helgen. Samma gäller även de två serierna under Formel 1, alltså Formel 2 och Formel 3 där yngre förare tävlar.

På fredagen hölls träningar för samtliga klasser och i Formel 3 uppmärksammades händelsen när Nikola Tsolov, som är i F1-stallet Alpines akademiprogram, kraschade in i Alex Dunne på en raksträcka.

– Tsolov kraschade in Dunne i väggen. Vad i hela friden tänker han där? Det där var otroligt farligt, sa kommentatorn Chris McCarthy i Sky Sports.

Nikola Tsolov fick sedan tre platsers bestraffning inför lördagens sprintrace då F3 ansåg att kollisionen kunde ha undvikits utan problem.

Dunne klarade sig utan skador och kunde sedan kvala in på 17:e plats. Tsolov kvalade sjunde bäst, men kommer alltså starta som tia.

Tsolov sa såhär själv om händelsen:

– Jag var lite förvirrad. Jag kom på ett push-varv och han svängde fram och tillbaka så jag visste inte hur jag skulle ta mig förbi honom. Jag gick förbi till vänster och sedan kände jag en smäll under bakhjulet. Jag tror att det mest var ett missförstånd, det var inget avsiktligt från min sida, sa Tsolov till sajten Feeder Series.

I Formel 3-serien tävlar även svenska talangen Dino Beganovic. Han kvalade in som trea inför lördagens sprintrace i Melbourne.