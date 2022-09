Han tillhör samma årskull som Yannick Tregaro och Christian Olsson. En gång i tiden var Christian Skaar både norsk, svensk och nordisk mästare i tresteg. Men nu har han bytt inriktning helt.

44 år gammal startade han ett eget stall och debuterade i motorsportsammanhang – i självaste STCC.

– Första gången jag satt i en tävlingsbil var i december. Jag har knappt kört gocart. Det var någon som övertalade mig att testa och jag var inte alls sugen. Efter det fick jag blodad tand. Sedan fick jag chans att köra här vilket också är lite knäppt eftersom det är en enorm nivå. Plötsligt var man på banan och undrade vad man satt sig i för situation, berättar Skaar.

”Trösklar att ta sig över”

Efter fem tävlingar har Skaar kört in 47 poäng av 325 möjliga under sin debutsäsong. Till helgens tävling i Anderstorp kvalade han in som åtta.

– Det är väldigt många trösklar att ta sig över. Nu är man uppe i nivå där man börjar kvala in i mitten. Jag har nått så många mål nu så jag är extremt nöjd och det hade jag inte förväntat mig med tanke på den nivån som är här.

Men efter det första heatet blev Skaar nedflyttad fem placeringar efter att ha kört för tufft.

– Jag får surt erfara en del uppenbara missar. Det är sånt jag får ta. Man får lära sig den hårda vägen och ta straffet. Det är sjukt mycket regler och jag får ta det steg för steg.

”Varit en del utspel”

Vad har du fått för reaktioner från folk i motorvärlden?

– Vänner och bekanta fattar inte hur det är möjligt att jag hamnat här. Mina förarkollegor är lite avvaktande och frågande till vad jag har här att göra. Det har jag fått uppleva från vissa håll i alla fall och det är inte helt sjysst. Vi är med och skapar bredd i en serie och gör det seriöst. Det hade varit en annan sak om vi hade plojat bara.

Det låter som att du har fått höra en del?

– Ja, det har varit utspel och det får man ta. Speciellt om jag gör en miss. Det finns folk här som gjort nybörjarmisstag en gång i tiden och jag tycker folk borde ha förståelse för det, men det gör mig bara mer peppad.