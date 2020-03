MotoGP-serien står still och alla lopp är uppskjutna till den 17:e maj. Söndagens lopp ordnades för att ge fansen något kul att titta på samtidigt som de ombads att stanna hemma p g a coronapandemin. Sju av de tio som deltog var spanska förare. Spanien kämpar just nu med att bromsa virusets framfart och landet går in på sin tredje vecka av karantän.

Se bilderna från loppet i spelaren.