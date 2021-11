Race of Champions kommer att köras på isen på det frusna havet vid Pite Havsbad. Det är första gången tävlingen kommer att köras på just is och snö.

Johnson kommer att tävla tillsammans med den rutinerade föraren Travis Pastrana, som är ett känt namn inom motorsporten.

– Det är fantastiskt att få en chans till. Jag ser verkligen fram emot att återvända till ROC och tävla med Travis. Han är en enorm talang och vi har alltid kul när vi tävlar ihop. Nu hoppas vi på ytterligare en rolig upplevelse på snö och is med goda resultat, säger Johnson i ett pressmeddelande.

Amerikanen tävlade i Nascar mellan 2002-2020. Under den tiden tog han 83 vinster och hela sju mästerskap.

