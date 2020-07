Valtteri Bottas tog säsongens första poleposition

F1-säsongens första deltävling är igång och under lördagen var det dags för kval till Österrikes grand prix. Mercedes dominerade förra årets säsong och inledde årets säsong på samma sätt. Valtteri Bottas tog poleposition efter ett första lyckat försök i Q3 och var tolv hundradelar snabbare än teamkollegan Lewis Hamilton.

– Det känns väldigt bra, jag har saknat känslan efter ett kval. Det är något speciellt att pusha bilen till det yttersta. Vi ser ut att vara i en klass för sig, men det är imorgon det gäller, säger Valtteri Bottas i Viasats sändning.

Vettel utanför topp tio

Förra säsongen kom Ferrari tvåa i konstruktörsmästerskapet men teamet fick långt ifrån den starten de hoppas på. Charles Leclerc, som satt banrekord under förra årets kval, hade inget med toppstriden att göra och startar som bil nummer sju imorgon.

Ännu tyngre gick det för Sebastian Vettel som inte tog sig vidare till Q3 och startar på en elfte plats.

Nytt system godkänt

Efter gårdagens träningspass lämnade Red Bull in en protest mot Mercedes Dual axis steering system, DAS, men sent under fredagskvällen kom beskedet att internationella motorsportförbundet, Fia, godkänner systemet.

Det var under försäsongstesterna som Mercedes visade upp sin nya innovation. DAS ger teamets förare möjlighet att ändra vinkel på bilens framdäck genom att dra ratten mot sig. Det är främst på raksträckor förarna använder sig av systemet, för att få en jämn uppvärmning av däcken, och kan sedan gå tillbaka till den ursprungliga vinkeln genom kurvorna för stabilitetens skull.