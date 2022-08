Hemmafavoriten och fjolårssegraren Thierry Neuville imponerade stort under dagen och hade en ledning på över 18 sekunder med två sträckor kvar att köra. Men drygt sex kilometer in på sträcka 15 var olyckan framme.

En sen inbromsning gjorde att Neuville kom för snabbt in i en skarp sväng med grus i, understyrde av och ned i diket där han dessutom träffade en stolpe. Neuville och kartläsare Martijn Wydaeghe klarade sig oskadda och kom upp på vägen men bröt senare på sträckan.

– Jag lider med Neuville, tungt för honom som fram till dess hade kört briljant på hemmaplan och det kändes som att han hade full koll på läget, säger SVT:s expert Jonas Kruse.

Tidigare under dagen hade Craig Breen tvingats bryta efter en rullning på SS10.

Tänak jagar andra raka segern

Ott Tänak som vann senast i Finland, inledde dagen som tvåa, bevakade sin pallplats under hela dagen och efter att teamkamraten Neuville brutit leder estländaren nu rallyt inför söndagens fyra avslutande sträckor.

Tänak har ett förspång på 8,2 sekunder till tvåan Elfyn Evans, Esapekka Lappi trea 1:09.8 bakom.

Solberg avancerade

Oliver Solberg hade var sjua inför dagen men avancerade under lördagsetappen till en fjärdeplats totalt. Han hade lite problem med bilen som understyrde på förmiddagen på de smala och tekniska partierna men efter byte av differential fram på servicen flöt det på bättre.



Solberg hade en spännande sekundfajt med Adrien Fourmaux under hela dagen. Ett tag var det bara 1,5 sekund som skiljde de två åt. Men inför morgondagen är det fördel Solberg, fyra 14,3 sekunder före femte placerade Forumaux som drog på sig ett tidstillägg under eftermiddagen pga sen ankomst till sträcka 15.

– Jag trodde inte att jag skulle hålla fajten så bra eftersom jag vet att han är bra på asfalt. Men jag är väldigt nöjd, säger Solberg.