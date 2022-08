Regn drog in på den fjärde sträckan när Solberg och kartläsaren Elliott Edmondson, som startade som nionde bil på vägen, precis skulle ge sig iväg. Det gjorde att han tappade mycket tid till täten och han var hela 43,9 sekunder bakom sträcksegraren Elfyn Evans som slapp regnet.

– När det är ren väg är bilen rätt okej och då kör jag ganska fort. Men när det blir lortigt och halkigt är bilen väldigt svår att köra så vi tar det lugnt helt enkelt, sa Solberg till SVT vid lunchservicen.

– Att regnet kom precis när vi stod på startlinjen var också otur förstås, men det är som det är.

Solberg drabbades av växellådsproblem

Under eftermiddagen drabbades svenskens Hyundai av växellådsproblem. På den sista sträckan fick Solberg kämpa hårt för att få in växlarna och tvingades sakta in vid varje växling.

– Lådan var helt låst nu, jag var tvungen att koppla vid varje växel, så jag tappade mycket tid. Men det är så det är, det var kul att köra igenom idag och få erfarenhet. Det är väldigt svårt på sådana vägar första gången med WRC-bil så att farten har varit helt ok nu i eftermiddag. Så det är bara att bygga på det här till i morgon, säger Solberg.

Solberg ligger sjua och och är drygt två minuter bakom ledande stallkamraten Thierry Neuville, Belgien.

Neuville jagas av Ott Tänak, 2,5 sekund bakom, och Elfyn Evans, 13,7 sekunder bakom efter att ha fått ett tidsstraff på tio sekunder, inför lördagen. VM-ledande Kalle Rovanperä tvingades bryta efter en krasch på sträcka två.