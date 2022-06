Var och när?

26/6 till 1/7 avgörs VM i sprint i Danmark, som är de första rena VM-tävlingarna i sprint. Tävlingarna håller till i Trekantsområdet som är ett samarbete mellan sju danska kommuner på halvön Jylland och ön Fyn: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen och Vejle. VM i sprint består av Knockout-sprint och sprint-stafett och Sverige får ställa upp med 3 + 3 löpare plus individuella världsmästare och Europamästare på den individuella sprinten.

Vad är knockout-sprint?

Knockout-sprinten infördes 2010 och ingick i världscupen mellan 2010 och 2013 innan den togs bort. 2018 var den tillbaka igen och har funnits med sedan dess.

Knockoutsprinten har samma upplägg som längdskidornas sprint med en prolog följt av kvartsfinal, semi och final. De 36 bästa från prologen går vidare till utslagsrundan.

Efter kvalet väntar sex kvartsfinaler, med sex löpare i respektive heat.

Det är masstart och först i mål som gäller och loppen är cirka 6-8 minuter långa.

Från respektive kvartsfinalheat går de tre främsta löparna vidare till semifinal.

VM-programmet

Söndag 26 juni

Sprintstafett

Sänds i SVT1 17.15-18.00 och i SVT2 mellan 18.00-18.45

Tisdag 28 juni

Knockout-sprint

Sänds i SVTPlay 16.30-19.40

Torsdag 30 juni

Individuell sprint

Sänds i SVT1 och i Play 17.40-20.00 och i SVT2 18.00-20.00

Svenska truppen

Damer

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK

Emma Bjessmo, IFK Lidingö

Sara Hagström, IFK Göteborg

Hanna Lundberg, OK Renen

Karolin Ohlsson, Järla Orientering

Lina Strand, Göteborg-Majorna OK

Herrar

Max Peter Bejmer, IFK Göteborg

Gustav Bergman, OK Ravinen

Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro

Isac von Krusenstierna, OK Kåre

August Mollén, OK Denseln

Martin Regborn, Hagaby GoIF

Emil Svensk, Stora Tuna OK