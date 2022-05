När och var:

26-29 maj i Borås.

Så här sänder vi:

Torsdag 26/5: sprint ind. start 12:00-14:30 SVT1/Play

Lördag 28/5: knock-out sprint 16:00-17:50 SVT1/Play

Söndag 29/5 sprintstafett 13:00-14:30 SVT1/Play

Expertkommentaren:

Damer – Alexandersson storfavorit

– Tove Alexandersson bär som alltid favoritskapet, även om hon själv tonar ner sina möjligheter. Borås är ett stopp på vägen till VM i Danmark i juni där formtoppen planeras in. Hon utmanas främst av Hanna Lundberg, det 19-åriga stjärnskottet som med marginal besegrade Alexandersson på den individuella SM-sprinten nyligen. Simona Aebersold var Alexanderssons största utmanare ifjol, men efter att skador har stört schweiziskan under vintern är hon en bit från sin toppform. Pålitliga sprintern Elena Roos får nog ses som det största schweiziska hoppet. Andrine Benjaminsen från Norge har en vass spurt som kan plockas fram i en knockoutsprintfinal. Brittiskan Megan Carter-Davies har imponerat under försäsongen och kan överraska.

– Andra svenska hopp är rutinerade Karolin Ohlsson och Lina Strand. Sara Hagström har haft skadebekymmer och inte kunnat träna högfartssprint, hur är hennes form? Unga sprintlöftet Tilda Östberg gör landslagsdebut i seniorsammanhang. Vilma von Krusenstierna har kvaliteter som passar knockoutdisciplinen, säger SVT Sports expertkommentator Mats Troeng.

Herrar – Bergman främsta svenskhoppet

– Det är en öppen historia bland herrarna. Ska man plocka ut en huvudfavorit är det schweizaren Matthias Kyburz som visat strålande fysisk form under våren. Hans landsman Joey Hadorn är ojämn men med en hög högstanivå. Norrmannen Kasper Fosser har dragits med skadeproblem och är inte på samma monsternivå som under den fjolårssäsong som han dominerade. Emil Svensk är regerande europamästare individuellt, men har haft en svag säsongsöppning. Jag håller Gustav Bergman som det främsta blågula hoppet, trots att han är snäppet vassare i skogsorientering. Se även upp med sprintspecialisterna Tim Robertson (Nya Zeeland), Kris Jones (Storbritannien) och Yannick Michiels (Belgien). Den färska grenen knockoutsprint gynnar taktiskt skickliga löpare som Trond Einar Moen Pedersli från Norge och Riccardo Rancan från Schweiz.

Den svenska herrtruppen är jämn med tio man som en bra dag kan ta en plats bland de femton bästa. Martin Regborn och Max Peter Bejmer är pålitliga löpare som kompletteras av den unga trion Felix Axelsson, August Mollén och Jonatan Gustafsson. Jerker Lysell och Axel Granqvist startar bara på knockoutsprinten, där deras taktik och kyla kan räcka riktigt långt, säger Mats Troeng.

Stafett – stor chans till svenska pallplatser

– Tävlingshelgen avslutas med en mixedstafett med två damer och två herrar i varje lag. Det blir sannolikt en duell mellan Sverige och Schweiz, som det så ofta har varit under senare år. Norge, Storbritannien och Tjeckien är närmaste utmanare. Varje nation kan ställa upp med upp till fyra lag. Det skulle inte förvåna om Sveriges andra- och tredjelag finns med i striden om pallplatserna, säger Mats Troeng.