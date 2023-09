VILKA TÄVLAR FÖR SVERIGE?

Damer:

Tove Alexandersson (Individuell och Knock Out)

Emma Bjessmo (Individuell, reserv Knock Out)

Sara Hagström (Individuell och Knock Out)

Tilda Johansson (Knock Out, 1:a reserv Individuell)

Hanna Lundberg (Individuell och Knock Out)

Karolin Ohlsson (Individuell och Knock Out)

Lina Strand (Individuell och Knock Out)

Josefin Tjernlund (Individuell och Knock Out)

Vilma Von Krusenstierna (Individuell och Knock Out)

Tilda Östberg (Individuell och Knock Out)

Reserv:

Elin Månsson (Individuell)

Alva Sonesson (Individuell och Knock Out)

*Andrea Svensson (1:a reserv Knock Out)

Herrar:

Oskar Andrén (Individuell, reserv Knock Out)

Max Peter Bejmer (Individuell och Knock Out)

Gustav Bergman (Individuell och Knock Out)

Jonatan Gustafsson (Individuell och Knock Out)

Axel Granqvist (Individuell och Knock Out)

August Mollén (Individuell och Knock Out)

Martin Regborn (Individuell och Knock Out)

Emil Svensk (Individuell och Knock Out)

Isac Von Krusenstierna (Individuell och Knock Out)

Reserv:

Anton Johansson (1:a reserv Knock Out och Individuell)

Jerker Lysell (Individuell och Knock Out)

*Gustav Runefors (1:a reserv Individuell)

* reserv på plats