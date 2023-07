Det var efter den femte kontrollen som problemen började för 24-åriga Sanna Fast.

– Först började jag med att göra ett misstag till femte och var klart lite stressad upp mot sexan. Och mitt i all stress springer jag rakt in i en gren och tappar linsen. Jag ser nästan inget utan, så jag tänkte 'oh shit, vad gör jag nu?'. Men så kom jag på att jag hade stoppat i en extra för första gången någonsin, som tur var. Så det var bara att stoppa i den och fortsätta, säger hon.

”Klart det blir lite stressigt”

Fast förklarar hur det kom sig att hon just den här gången hade med sig en extra lins.

– Jag tänkte att nu är det VM så nu kanske jag ska ha en extra, även om det aldrig hade hänt innan, säger hon och fortsätter:

– Det är klart att det blir lite stressigt, det är inget man brukar göra i skogen.

Alexandersson snabbast av alla

Överlag var det ett riktigt lyckat kval för svenskorna. Snabbast av alla var Tove Alexandersson som vann sitt heat. I det blev Sanna Fast sjua. Hanna Lundberg vann sitt heat och Sara Hagström blev tvåa i sitt.

– Det var bara att försöka göra ett stabilt lopp orienteringstekniskt och det gjorde jag. Så det var en bra start, säger Alexandersson.

SVT sänder orienterings-VM från Schweiz från och med i morgon torsdag. Det inleds med långdistans och sedan är det medeldistans och stafett på lördag och söndag.