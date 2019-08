Svenskt VM-guld i herrarnas stafett – efter suverän slutsträcka

Damernas sista stafettsträcka blev en superrysare, som slutade med ett svenskt guld.

När herrarnas stafett skulle avgöras ett par timmar senare såg det ut att bli betydligt mindre spännande för svensk del.

”Tappade bort mig”

Gustav Bergman gick då ut som trea, efter att Emil Svensk tappat runt en minut efter en grov miss på sin andrasträcka, då han hade svårt att hitta en kontroll.

– Jag tappade bort mig där. Tråkigt att jag inte höll ihop det, sade han till SVT Sport.

Tidig finsk miss

Svensks miss gjorde alltså att Gustav Bergman gick ut som tvåa, 1.22 efter ledande Norge och 49 sekunder efter Finland – men hela 1.42 ner till fjärdeplatsen.

Men finske Miika Kirmula gjorde tidigt en miss på slutsträckan, vilket gjorde att Bergman kunde avancera upp till andra plats. Och när ledande Magne Dähli även han gjorde en miss hade Bergman helt plötsligt häng på guldet.

Och guld skulle det bli. Både Norge och Finland gjorde ett felval på den femte kontrollen – och helt plötsligt var Gustav Bergman i klar ledning.

– Jag förstod redan efter varvningen att jag skulle ta det här för jag såg att Magne sprang och tittade bakåt hela tiden, sade Bergman efter loppet, och fortsatte:

– Då förstod jag att han var stressad.

”En nivå bättre”

Och den ledningen höll han hela vägen in i mål. När Bergman defilerat in i mål, omgiven av sina lagkamrater Svensk och Johan Runesson – som viftade med en svensk flagga – var han över två minuter före Finland – som precis som Frankrike avancerade förbi Norge under slutstäckan.

– Han är en nivå bättre än alla andra på den här sistasträckan, konstaterar SVT Sports expert Mats Troeng.

Det svenska guldet innebar att Sverige på sex tävlingar i VM tog hela fyra guld. I herrstafett hade Sverige inte tagit VM-guld sedan 2014. Och 1976 var senast som Sverige tog VM-guld i både herrarnas och damernas stafett.