SVENSKA TRUPPEN

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK – lång + medel

Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering – lång + medel

Hanna Lundberg, OK Renen – lång + medel

Elin Månsson, IFK Göteborg Orientering – lång + medel

Karolin Ohlsson, Järla Orientering – lång + medel

Johanna Ridefelt, OK Linné – lång + medel,

Lisa Risby, OK Kåre – lång + medel

Lina Strand, Göteborg-Majorna OK – lång + medel

Andrea Svensson, OK Tisaren – lång + medel



Gustav Bergman, OK Ravinen – lång + medel

Axel Elmblad, Bredaryds SOK – lång + medel

Simon Imark, Tullinge SK – lång + medel

Anton Johansson, OK Orion – lång + medel

Martin Regborn, Hagaby GoIF – lång + medel

Albin Ridefelt, OK Linné – lång + medel

Emil Svensk, Stora Tuna OK – lång + medel

Viktor Svensk, Stora Tuna OK – medel

Isac von Krusenstierna, OK Kåre – lång