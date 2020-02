Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Prins Carl Philip: ”Fantastiskt, vilket åk!”

Här kör prinsen in på den näst snabbaste tiden

Det nybildade teamet med Sebastien Ogier och prins Carl Philip körde in på den näst bästa tiden.

Prinsen ryckte in som kartläsare under torsdagskvällens shakedown i Karlstad och såg nöjd ut efteråt.

– Fantastiskt, vilket åk, säger han i sändningen direkt efteråt.

Det var inga poäng som stod på spel i kvällens shakedown. Det var en sträcka för förarna att känna hur däcken reagerade mot underlaget och för att bjuda publiken på en show. Se prins Carl Philip och Sebastien Ogiers åk i spelaren ovan. Dela Dela