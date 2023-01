Så sänder SVT från rally-VM 2023:

SVT kommer att sända ett timslångt sammandrag efter varje avslutad deltävling i VM-serien på söndagar. Dessutom kommer SVT att direktsända samtliga TV-producerade specialsträckor under lördagen och söndagen från Svenska rallyt i Umeå, den 9-12 februari.

* Rättighetsinnehavaren C More direktsänder samtliga tävlingar från VM-serien 2023.