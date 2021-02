Kruse: ”Toyota-förarna blir svårslagna”

SVT Sports expert Jonas Kruse tror på ett ovisst, stenhårt och snabbt vinterrally i finska Rovaniemi.

– Sett till helheten måste det vara det mest ovissa och intressantaste rallyt i år. Dels för att det är nytt för de allra flesta av förarna, dels för att det kommer att bli ett extremt snabbt rally med farter upp mot 200 kilometer i timmen på vissa sträckor. Det spekuleras i att det kan bli det snabbaste i historien – där man kommer matcha det snabbaste rallyt från 2016, också i Finland, med en snitthastighet på 126,6 kilometer i timmen, säger Kruse.

– Men dels också för att det blir ett riktigt vinterrally, med väldigt mycket snö. Och det här körs verkligen ”in the middle of nowhere. Man ser knappt ett hus och när man kliver ur bilen ska man inte bli förvånad om det första man ser är en varg, fortsätter han.

Toyota är favoriter

Att hitta en vinnare på förhand är inte det enklaste, enligt Kruse.

I Monte Carlo dominerades rallyt av Toyota med Sebastien Ogier som vinnare, Elfyn Evans som tvåa och Kalle Rovanperä som fyra.

– Det finns ovanligt många som kan vinna. Många håller Kalle Rovanperä som favorit. Jag tycker att Teemu Suninen är en outsider. Han gjorde inte ett misstag fram till han kraschade i Monte Carlo. Den stora pressen ligger på Hyundai-teamet, som inte var nöjda efter Monte Carlo-rallyt. Thierry Neuville var visserligen trea, men Ott Tänak fick bryta med dubbla punkteringar. Det här rallyt passar dem bra, men pressen är stor, säger Kruse.

Kruse lägger dock favoritskapet på Toyota.

– De har en bil som är utvecklad i Finland på snabba vägar. De har stort självförtroende, och har en teamchef (Jari-Matti Latvala) som fick en drömstart på säsongen och är på hemmaplan nu. Men framförallt har Toyota en bil som passar allra bäst här. De blir svårslagna, säger han.