Ny utmaning väntar för VM-ledande Tänak

Efter seger och maximal poängskörd i Svenska Rallyt så toppar Ott Tänak VM-tabellen på 47 poäng, sju poäng före Thierry Neuville och 16 poäng före Sébastien Ogier. Som mästerskapsledare startar man alltid först under den inledande etappen, vilket blir en ny erfarenhet för Tänak i WRC på de grusiga och utmanade vägarna i Mexiko.

– Vi behöver fokusera på att göra ett bra jobb och gärna fortfarande bättre än de två killarna bakom. Jag vet att det kommer bli väldigt svårt, men man vet aldrig, det är Mexiko och vi kommer få en ny erfarenhet där nu, berättar Tänak som bäst varit fyra på fem starter i Mexiko.

Spela Återblick: Se Tänaks vådliga krasch i sjön & Meekes galna avåknning på P-plats

Ogier inte först

Sexfaldiga världsmästaren Sébastien Ogier vann i Mexiko förra året, hans fjärde seger där på 10 starter. Nu har fransmannen ett nytt utgångsläge i årets tredje deltävling, han gör sin första grustävling med Citroën i år och han ”slipper” öppna sträckan.

– Jag är jättenyfiken på att se hur Ogier hanterar sin bil på gruset, dessutom nu när han inte behöver gå först, vilket är den position vi är vana att se honom i. Det här blir väldigt spännande, säger SVT:s expertkommentator Jonas Kruse.

Tänaks team Toyota har under de senaste två åren haft motgångar i Mexiko, överhettningsproblem på motor och bromsar. Teamchef Mäkinen försäkrar att problemen är lösta men det finns fortsatt små frågetecken.

– Man får inte testa utanför Europa nu och det är ju bara i Mexiko du får den kompletta bilden med värmen, höga höjden och den typen av oerhört varierande sträckor. Så det blir spännande att se om de nu lyckats, det är en förutsättning naturligtvis om det ska bli tal om pallplatser, säger SVT:s expertkommentator Jonas Kruse.

Mexikanskt kraftprov

Totalt ska 21 sträckor köras vilket ger 313,87 tävlingskilometer totalt. Mexikanska rallyt är en prövning på flera sätt: underlaget i sig, 30-gradig värme med en sträcka så högt som 2737 meter över havet. Den tunna luften på hög höjd försvårar det ytterligare, då motoreffekten reduceras med cirka 20 procent.

– Det jag tycker är intressant är starten på VM med fyra inledande tävlingar på vitt skilda underlag och med helt olika förutsättningar. Nu kommer vi till grus för att sen gå över till asfalt. Det ställer höga krav och gäller verkligen att teamen är förberedda och har gjort hemläxan, säger Jonas Kruse.

Och fortsätter.

– Stöter man på patrull eller har valt fel inställningar så blir jobbet än större inför nästa grusrally för direkt efter Mexiko måste fokus ligga på asfaltskörning. Med det jämna startfältet i WRC så finns inte rum för kostsamma poängtopp.

Sordo entré

Dani Sordo delar i år bil med Sébastien Loeb och gör nu sin första VM-tävling för säsongen. Spanjoren var tvåa i Mexiko förra året.



– Jag har alltid gillat detta rally och normalt brukar jag vara snabb. Så jag tror definitivt att jag kan fajtas om segern i år, säger Sodo.



Spela Sordo inför Mexikanska VM-rallyt

– Hyundai går verkligen all in för att vinna märkes-VM. Redan nu vet vi tex att Mikelsen ställs åt sidan under nästa tävling på Korsika och istället tas Sordo, som asfalts specialist, in igen för att maximera möjligheterna till VM-poäng.

Mexikanska rallyt i SVT

Klockan 23:15 på söndag i SVT1 och SVT Play sänds ett sammandrag med höjdpunkter från hela VM-rallyt i Mexiko. Kommentatorer: Maria Wallberg och Jonas Kruse