Solberg debuterade i Safarirallyt

Ingen av årets VM-förare har tidigare kört rallyt, vilket gör deltävlingen till en unik utmaning för dem alla.

Oliver Solberg gör sin andra start i WRC-klassen i år under tävlingarna i Kenya. I debuten i ”värstingklassen” tidigare i år i Finland på snö och is slutade Solberg på en imponerande sjundeplats och hade flera topptider. Nu kör han WRC-bilen för första gången på grus.



– Det är första gången på grus, han ska börja försiktigt och sedan komma in i det, säger SVT Sports expert Jonas Kruse.

Och understyrker.

Det är smart att börja försiktigt och att ha tålamod. För det här är den ultimata utaningen för alla rallyförare! Ett helt nytt rally, för den här generationen förare, med alltifrån supersnabba partier över savannen till trånga, krokiga och mycket dåliga sektioner med över stenar och djupa spår där ”gåfart” gäller.

Regerande världsmästaren Ogier snabbast

Snabbast på den inleddande superspecialen med mycket publik på plats var fransmannen Sebastien Ogier med en tid på 3.21,5. Han skuggades av teamkamraterna Kalle Rovanperä och Elfyn Evans, endast sju tiondelar skilde topp tre åt. Solberg hade åttonde tid 7,9 sekunder bakom Ogier.

– Det är otroligt kul att vara här och det kommer att bli en fantastisk helg. Det är min första start på grus med den här bilen så jag kommer att inleda försiktigt och ser fram emot utmaningen, säger Oliver Solberg.

Totalt körs 18 specialsträckor under rallyt och drygt 320 kilometer i tävlingsfart.

I morgon väntar sex sträckor, 129,78 kilometer.