Elfyn Evans inledde dagen urstarkt, drygt 5 sekunder snabbare än Thierry Neuville på morgonens första sträcka. Halvvägs genom dagen hade walesaren, tvåa i förarmästerskapet, en ledning på 7,9 sekunder före belgaren Neuville. Mästerskapsledande Sébastien Ogier, som kan säkra sin åttonde VM-titel denna helg, på tredje plats.

Starkt eftermiddag av Neuville

Neuville kämpade med understyrning och överhettade däck under förmiddagen men under eftermiddagen visade han sin fulla kapacitet. Bilen fungerade bättre och samtidigt som några av konkurrenterna hade det kämpigt med gruset som dragits upp på asfaltsvägarna, imponerade Neuville. Han övertog ledningen på dagens näst sista sträcka och tog samtliga tre sträcksegrar under eftermiddagen.

Elfyn Evans hade en incident på dagens näst sista sträcka, där han kort tappade kontrollen över bilen som slog i vägkanten hårt. Men Evans lyckades rädda upp det och klarade sig utan punktering och är hack i häl på Neuville, bara sju tiondelar bakom.

– Vi måste se på det positiva. Det har inte varit den bästa eftermiddagen, särskilt i de mer smutsiga delarna, men det är okej, säger Evans.

VM-ledande Sébastian Ogier ligger på en tredjeplats men är 18,7 sekunder bakom teamkamraten Evans. Ogier har kämpat med inställningarna på bilen vilket gjort att han ej vågat gå för fullt.

– Jag hade inte tillräckligt förtroende för bilen för att verkligen pressa max. Det har inte varit en dålig dag, men samtidigt kämpade jag lite med bilen och hittade inte den perfekta rytmen, säger Ogier till WRC.

Solberg följer planen

Oliver Solberg har varit tydlig från start att huvudfokus här i Spanien är att skaffa sig erfarenhet i WRC-bilen, topptider är inte prioriterat. 20-åringen har följt sin plan och jobbat med inställningarna på bilen under fredagsetapperna och ligger på en åttonde plats totalt.

Katsuta och Tänak bröt för dagen

Takamoto Katsuta, Toyota, tvingades bryta för dagen redan efter den inledande sträckan efter att ha kört in i ett räcke och totalt förstört hjulupphängningen på vänster framhjul. Ott Tänak låg sexa i rallyt men tvingades också bryta efter att ha skadat bilen på sträcka fyra. Fortsatt oklart om Tänak och Katsuta startar om i morgon.

SVT direktsänder både lördag och söndag från det spanska VM-rallyt.