Tyska rallyt ska avgöras

Det tyska rallyt har gått in på sin sista dag. Totalledaren Ott Tänak ser ut att knipa sin femte seger för säsongen med en ledning med en dryg halvminut ned till tvåan britten Kris Meeke. Annars var det Tänaks sekundkamp mot belgaren Thierry Neuville i toppen av ledartavlan som var den stora behållningen under lördagen. Men efter att Neuville åkte på en punktering under eftermiddagen var det fritt fram för Ott Tänak att befästa sin ledning inför den avslutande söndagen.

– Vi fick en punktering på vänster bakhjul. Det är ett lotteri och vi hade otur. Det var mitt i vägen så jag inte var det kom ifrån, sa Neuville efter loppet.

Kan säkra sin tredje raka seger

Med bara en sträcka kvar har Ott Tänak 25,1 sekunder ned till Kris Meeke på andraplatsen och det ska mycket till för att esten ska misslyckas med att säkra sin tredje raka seger i det tyska rallyt och därmed också dryga ut sin ledning i totalställningen. Med fyra rallyn kvar efter det tyska så talar mycket för att esten ska säkra sin första totalseger i WRC efter två raka tredjeplatser. Skulle esten gå och vinna hela VM-serien så bryter han därmed en femton år lång fransk prenumeration på förstaplatser i WRC.

Se sammandraget från dagens tävlingar klockan 17.00 i dag.