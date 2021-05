Huvudakterna är den individuella hopptävlingen Global Champions Tour och lagtävlingen Global Champions League.

Peder Fredricson kommer att tävla med All In, hästen som han har haft så fina framgångar med. I den första omgången av GCT i förrgår red Peder och All In felfritt vilket lovar gott inför dagens övningar på fem centimeter högre hinder.

AnnaMaria Fredholm kommenterar tillsammans med experten Lotta Björe.

