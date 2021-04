Blackmore historisk – vann Grand National

Grand National har gått av stapeln varje år sedan 1839 i Aintree utanför Liverpool (med undantag för världskriget (1941-1945), och aldrig har en kvinnlig jockey vunnit hästkapplöpningen.



Förrän 2021.



Rachel Blackmore, 31, segrade och skrev in sig i historieböckerna under lördagen.



– Jag känner mig varken manlig eller kvinnlig just nu. Jag känner mig inte ens mänsklig. Det är otroligt, säger Blackmore i segerintervjun i ITV.



Grand Nationel är en av de största sportevenemangen i Storbritannien och har vanligtvis 150 000 besökare under de tre tävlingsdagarna. Banan på nästan sju kilometer och 30 hinder anses vara en av de tuffaste i världen.