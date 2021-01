Miljoner räddar världscupfinalen i Göteborg

Fjolårets världscupfinal i hoppning och dressyr i Las Vegas ställdes in på grund av pandemin och om ödet för 2021:s upplaga i Göteborg är detsamma har varit ett stort frågetecken.

Inte minst efter att både Bordeaux och Mechelen ställde in sina världscupkval i december och februari på grund av pandemin.

Innan dess hade redan tio arrangörer strukit sig från hoppningens tävlingskalender av samma anledning.

FEI går in med miljonstöd

Hur smittläget ser ut i påsk kan såklart spela in, men bortsett från det hade även kommunala Got event problem med finansieringen av årets upplaga.

Ett problem som Internationella ridsportförbundet (FEI) nu löste – med mångmiljonbelopp.

– Det visar hur viktig världscupen är för ridsporten. Fjolårets final fick ställas in och det har inte blivit något nu under vintern. Jag tror förbundet vill undvika att ställa in två år på raken. Dessutom är vår tävling viktig som uttagningstävling inför OS i Tokyo, säger Lotta Nibell till Göteborgs-Posten.

Om allt går som planerat genomförs tävlingarna mellan den 31 mars och 3 april i vår.

