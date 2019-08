Klart: Peder Fredricson rider All In

Till EM i Rotterdam har valet stått mellan All In och Christian K och båda hästarna är på plats i Rotterdam. De senaste veckorna har dock All In legat bäst till och i ett sms till SVT Sport bekräftar nu Fredricson att det blir just 13-årige All In som kommer att starta.

Valacken har en gedigen meritlista, och har ofta benämnts som en av världens absolut bästa hästar.

2016 tog ekipaget ett OS-silver i Rio de Janeiro, året därpå följde de upp med EM-guld på hemmaplan i Göteborg. Dessutom var ekipaget en stor bidragande orsak till att Sverige tog EM-silver i lag.

Vann i Falsterbo

Under sommaren har All In visat storform – ekipaget vann Grand Prix på Stadion i Stockholm juni och följde upp det med att vinna Falsterbo Grand Prix månaden efter.

I Falsterbo levererade de sedan två felfria rundor i laget i Nations Cup när Sverige vann.

Under måndagseftermiddagen besiktigades alla hopphästar. Alla svenska hästar har gått igenom veterinärbesiktningen.