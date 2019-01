Fredricson osäker på världscupstart

Peder Fredricson har 40 världscuppoäng, något som vanligtvis räcker för att kvala in till världscupfinalen i hoppning som går i Göteborg i april. om Fredricson själv känner sig dock inte säker på en finalplats.

– Det är svårt att säga, det skadar nog inte att få lite mer poäng. Jag har inplanerat att rida i Amsterdam, men jag får se lite grann. Jag har en egen plats eftersom jag är topp tio i världen, så jag tar inte platsen för någon annan svensk ryttare, säger Fredricson till SVT Sport.

Till helgens världscup i Basel har Fredricson med sig Zaloubet, ett mer osäkert kort än både All In, Hansson WL, Christian K och Catch Me Not S.

– Ja, det är det absolut. Men det passade bra för honom att komma ut, han har inte tävlat sedan Stockholm, säger Fredricson.

”Får se hur han hoppar”

Men Fredricson flaggar nu för att det inte är helt säkert att han kommer till start på söndag.

– Det blir Zaloubet eller ingen. Jag får se hur han hoppar idag. Det var ett tag sedan han gick världscupen (februari förra året). Jag ska hoppa honom i Grand Prix ikväll så får vi se hur han går.

Att du väljer att lämna dina fyra topphästar hemma – betyder det att du känner dig lugn med de poäng du har?

– Jag är inte så jättelugn, men just nu passar det Zaloubet väldigt bra. Han känns väldigt bra och vann Masters-hoppningen i Stockholm.

– De andra hästarna har dragit större lass, han har stått lite bakom men nu får han chansen. Några av hästarna har lite vinterpaus.

Stjärnhästen All In, som visade att han är tillbaka på riktigt i slutet av förra året, är hemma och tar det lite lugnt.

– Han är nog i bra form. Han har också en liten, liten paus nu, säger Fredricson.