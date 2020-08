Fredrik Jönsson och Cold Play inledde bäst i SM

Fredrik Jönsson var snabbast och felfri i den första omgången med VM-hästen Cold Play och har ledningen inför fredagens andra runda. På söndag får de 20 främsta ekipagen rida SM-final.

– Jag har inte alltid varit så snabb. Så jag har tränat på det hela perioden nu när jag inte har tävlat så mycket, men man har ju inte kunnat testa det så mycket i skarpt läge. Så det var kul, säger Jönsson.

Ingen publik på plats

Sakta men säkert har ridsporten kunnat börja hålla sina tävlingar under sommaren, men SM arrangeras under strikta former. Ingen publik har släppts in och det finns begränsningar kring hur många medhjälpare de tävlande får ha på plats.

– Det är ju som det är i samhället just nu, det är lite konstigt. Det är ju roligare när det är folkfest, men nu är man bara väldigt glad för att det är lite bra tävlingar med bra motstånd och faciliteter. Så det är jättekul, säger Jönsson.

Bengtsson fyra

Efter Jönsson är den meriterade mästerskapsryttaren Douglas Lindelöw tvåa med sin Cheldon och trea är Peder Fredricson med Crusader Ice. Rolf-Göran Bengtsson är fyra med Ermindo W.

Bengtsson och Fredricson är Sveriges främsta ryttare genom tiderna med bland annat varsitt EM-guld och OS-silver, men ingen av dem har vunnit ett SM-guld.

– På ponny har jag ett guld. Så det är kul att rida ett SM igen, säger Rolf-Göran Bengtsson med ett leende.

ARKIV: Peder Fredricson trea i St Tropez (5 juli):