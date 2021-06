Ingen omhoppning för Peder Fredricson – men i fortsatt ledning

Peder Fredricson gick ut som 14:e ekipage med hästen All In i Grand Champions Tour och imponerade tidigare under söndagen. Han visade upp fin balans och red in på 66,43 sekunder och det gjorde att han kvalade sig vidare till slutrundan i Grand Champions Tour.

Där skulle det dock ta stopp utan omhoppning. 49-åringen och hästen All In rev ett hinder och drog på sig fyra fel när han tog sig igenom banan på 78,55 sekunder. Det innebar att han inte gick vidare till omhoppning.

– Han hoppar väl och gör det bra. Styrkan byggs ganska mycket hemma, men mycket jobbar man sig till. Det ska bli spännande att se vilken häst han väljer i Stockholm om 14 dagar, säger SVT Sports expertkommentator Lotta Björe.



Fredricson ledde tävlingen inför kvällens slutrunda och det gjorde han med hela 96 poäng. Till slut hamnade Södertäljesonen på en niondeplats med sina 28 insamlade poäng och det innebär att han behåller den totala ledningen i Grand Champions Tour.

– Det är svårt att veta vad Peder Fredricson själv känner och tycker egentligen efter detta, säger Lotta Björe.

Tre nederländare till omhoppning

Nederländaren Maikel Van der Vleuten och hästen Beauville Z visade först av alla att banan gick att besegra. De stod för en fin insats när han som första ryttare felfritt tog sig igenom banan på 80,60 och tog sig till omhoppning.

Frank Schuttert bjöd också på fin form och var andra ryttare att lösa banan felfritt, på 80,53 sekunder, med sin 12-åriga häst Lyonel D. Även han till omhoppning.



De fick i omhoppningen sällskap av Harrie Smolders, som red felfritt på 81,67. Klara för omhoppning blev också Eric Lamaze, 77,57, och Ben Maher, 77,75.



Det var till slut Ben Maher som tog segern efter att han gått i mål på 44 sekunder i omhoppningen.