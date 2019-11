GUIDE: Så ser du Sweden International Horse Show i SVT

Internationell hoppning

Darragh Kenny, Irland

Harrie Smolders, Nederländerna

Kevin Staut, Frankrike

Lorenzo de Luca, Italien

Nicola Philippaerts, Belgien

Geir Gulliksen, Norge

José Maria Larocca, Argentina

Ben Maher, Storbritannien

Jessica Springsteen, USA

Marlon Modolo Zanotelli, Brasilien

Svenska ryttare

Peder Fredricson

Henrik von Eckermann

Malin Baryard Johnsson

Fredrik Jönsson

Stephanie Holmén

Evelina Tovek

Douglas Lindelöw

Angelica Augustsson Zanotelli

Alexander Zetterman

Dressyr

Isabell Werth, Tyskland, Weihegold OLD

Jessica von Bredow-Werndl, Tyskland, Zaire-E

Helen Langehanenberg, Tyskland, Damsey FRH

Cathrine Dufour, Danmark, Atterupgaards Cassidy

Patrik Kittel, Sverige, Well Done de la Roche CMF

Therese Nilshagen, Sverige, Dante Weltino OLD

Emmelie Scholtens, Nederländerna, Desperado N.O.P.

Antonia Ramel, Sverige, Brother de Jeu

Anne Meulendijks, Nederländerna, MDH Avanti N.O.P.

Michelle Hagman Hassink, Sverige, Chagall H

Fyrspann

Benjamin Aillaud, Frankrike

Boyd Exell, Australien

Glenn Geerts, Belgien

Mareike Harm, Tyskland

Fredrik Persson, Sverige

Koos de Ronde, Nederländerna

VC Islandshästar

Eyjolfur Thorsteinsson, Sverige

Vignir Jonasson, Sverige

Katie Sundin Brumpton, Finland

Johann R Skulasson, Island

Lisa Drath, Tyskland

Gabrielle Severinsen, Norge

Bernt Severinsen, Norge

Anne Balslev, Danmark

Fälttävlan inomhus

Sverige, seniorer

Malin Josefsson

Niklas Lindbäck

Ludwig Svennerstål

Tyskland

Peter Thomsen

Calvin Böckmann

Jan Matthias

Storbritannien

Oliver Townend

Tom McEwen

Alexander Bragg

Young Rider:

Mikaela Gustaphson, Strömsholms Ridsportförening

Ingemar Hammarström, Mitt Hjärta Hästsportförening

Fanny Blanck, Piteå Ridklubb

Cora Sidney Hirn, Föreningen Runsten Equestrians

Emelie Hugoson-Feldt, Helsingborgs Fältrittklubb

Hugo Wihlmark, Jump Club Ridsportförening

Alice Tapper, Jump Club Ridsportförening

Ottilia Lundgren, Nääs Hästsportförening