Britten Scott Brash hade det tidigare rekordet som världsetta med 16 månader på raken sedan rankingen infördes år 2010. von Eckermanns svit är på 17 månader och den kan förlängas.

– Jag har kunnat matcha hästarna på ett bra sätt, inte bara King Edward som är den ledande hästen, och de andra hästarna har gjort otroliga resultat på hög nivå, säger von Eckermann om grunden till sin höga position.

von Eckermann förbereder sig inför Top Ten-finalen i Geneve till helgen där världens tio bästa ekipage möts.

Ska försöka försvara titeln i Top Ten

– Det är en av mina absoluta favoriter under året, just för att man slagit sig in topp tio med bra resultat varje månad. Jag har alltid drömt om att få vara med och hade den otroliga möjligheten att vinna förra året, säger von Eckermann som till den här upplagan sparat topphästen King Edward för att försvara titeln.

– Hoppas att jag sparat fullträffen till den här veckan och jag har ännu inte använt Edward i världscupen, säger von Eckermann.

Det är en angenäm känsla som världsetta under så lång tid och von Eckermann försöker stanna upp och greppa känslan.

– Jag försöker ta tillvara på den här tiden eftersom jag vet att den inte kommer att vara för evigt och att det kan gå fort åt andra hållet. Det är en otrolig känsla för mig att få vara med om i alla fall en gång i livet, funderar von Eckermann.

