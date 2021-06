Bengtsson skrällen i svenska hopplaget

– Otroligt glad att ha Rolf med. Den erfarenhet han kan tillföra är ovärderligt, säger förbundskaptenen Henrik Ankarcrona.

OS-truppen presenterades i styrelserummet hos Sveriges olympiska kommitté vid Stockholms stadion.

– Tankarna är att det ska bli fantastiskt kul, det har varit många om och men nu är det väldigt nära. Lång process som kommit till sitt slut och nu börjar vi, säger förbundskaptenen.

Ankarcrona om sitt OS-lag:

Om Malin Baryard Johnsson

– Hon har varit med tidigare. Hennes meriter talar för sig självt. Fantastiskt kul att ha en ryttare med sån erfarenhet.

Om Peder Fredricson:

– Han kom hem med en silvermedalj för fem år sedan. All In är aktuell. Den hästen vi främst tittar på. Otroligt meriterad ryttare som hållit en hög nivå under en lång tid. Han har levererat stabila resultat under en lång tid. Varit på VM, EM och OS och världscupfinaler.

Om Rolf-Göran Bengtsson:

– Vad ska jag säga. Ermindo har gått från klarhet till klarhet. OS är det största man kan göra, säger Bengtsson.

Fredricson avslutade Global Champions Tour-helgen med att vinna 1,55-klassen på Stadion på Catch Me Not. Ännu ett formbesked inför vad som väntar senare i sommar.

Hoppningen avgör sist av ridsportens tre OS-grenar och inleds den 3 augusti i Equestrian Park.

Dressyren är först ut och följs av fälttävlan. Förbundskaptenerna Bo Jenå (dressyr) och Fredrik Bergendorff (fälttävlan) tar inom kort ut sina OS-lag.