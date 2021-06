Svensk succé – Peder Fredricson vinnare

Sex svenska ekipage jagade pallplats i den prestigefyllda finalen i Global Champions Tour på Stockholms Stadion under söndagen. Tre tog sig till final på hinder 1.55: Peder Fredricson & Catch Me Not, Henrik von Eckermann & Glamour Girl och Douglas Lindelöw & Cheldon.

Fredricson var först ut. Han och Catch Me Not tog sig runt på tiden 32,98.

– Där får de andra något att bita i, det där är inte lätt att slå, säger experten Lotta Björe i sändningen.

Det hade hon rätt i.

”Min häst hoppade jättefint”

Peder Fredricson vann prestigefyllda finalen före Marlon Modolo Zanotelli.

– Det känns jättebra och min häst hoppade jättefint i dag, jag är stolt över honom. Man blir extra motiverad när man får tävla på hemmaplan, säger svensken.

Det blev två svenskar på pallen i dag. Douglas Lindelöw med sin häst Cheldon knep tredjeplatsen.

– Jättekul! En andraplats första dagen och en tredjeplats i dag. Peder var riktigt snabb och jag gjorde så gott jag kunde, säger han efteråt.

För Henrik von Eckermann gick det desto tyngre. Han och Glamour Girl fick 16 fel.

Se höjdpunkter från svenskarnas insats här