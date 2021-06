Peder Fredricsons lag segrade i Stockholm

Det blev en minst sagt lyckad svensk dag på Stockholms stadion. Peder Fredricson, som inför andra rundan nu bytt ut All In mot Catch Me Not S, var säkerheten själv och satte sitt Valkenswaard United i ett utmärkt läge efter en felfri runda.

Lagkamraten Edwina Tops Alexander var inte sämre, hon var felfri. Det satte press på resterande lag men bommarna föll och Fredricson och Tops Alexander tog hem segern.

– Det är underbart att rida med en av världens bästa ryttare, säger Edwina Tops Alexander om att rida med Fredricson.

– Jag älskar det, svarar Peder Fredricson på frågan om hur det känns att vinna på hemmaplan.

Lagklassen fungerade även som kval till Grand Prix och samtliga svenska ryttare som red individuellt tog sig vidare efter starka svenska insatser.

”Känns väldigt enkelt”

Angelica Augustsson Zanotelli inledde de svenska framgångarna med att hoppa felfritt. Därefter följde Douglas Lindelöw, Malin Baryard-Johnsson och Rolf-Göran Bengtsson i samma spår.

– Vi är inte så jätterutinerade i de högsta klasserna men vi börjar komma upp där igen och hästen börjar vänja sig vid att hindren är så stora, säger Bengtsson om sin Ermindo W.

Även Henrik von Eckermann, med tilltänkta OS-hästen King Edward, var felfri och är vidare till Grand Prix-klassen ikväll.

– Det känns väldigt enkelt med honom nu. Så här i efterhand kunde jag ha ridit lite snabbare men jag är väldigt nöjd och ser framemot Grand Prix nu, säger han i SVT:s sändning.