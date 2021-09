Peder Fredricson: ”Helt nya förutsättningar – men jättekul”

OS-finalen i början på augusti blev en rysare. I omhoppningen mot USA var det Peder Fredricson som med 1,3 sekunders marginal säkrade Sveriges första guld i laghoppning sedan 1924.

Till EM kommer 49-årige Fredricson med ny häst. All In får vila och i stället får Catch Me Not chansen, den 15-åriga valacken som för drygt två veckor sedan vann den prestigefyllda GCT Grand Prix i London tillsammans med Peder.

– ”Charlie” har gått väldigt bra egentligen hela tiden, men framför allt sista halvåret, säger Fredricson till SVT Sport.

– Jag har inte jättemycket nytta av framgången i Tokyo när jag kommer hit. Det är nya förutsättningar. Ny bana, ny häst och nya lagkamrater. Men det ska bli jättekul och jag ser fram emot det.

Fredricson tränar målmedvetet på att vara snabbast i omhoppningar.

”Var inte snabb nog”

Det var efter OS-silvret i Rio de Janeiro 2016 som Fredricson började fundera mer på själva tiden. Inte i filosofisk mening – utan det handlar om tiden i en omhoppning som är avgörande för om det blir guld eller silver i ett mästerskap.

– I Rio blev jag och All In slagna med en halv sekund. Då var jag verkligen inte snabb nog. Jag var bara tvåa där eftersom andra rev egentligen, vi var ju bara två som var felfria. Då fattade jag att jag måste bli snabbare, säger ryttarstjärnan till TT.

Inom hästhoppningen är det dock ingen självklarhet att träna på tid. Det brukar stanna vid att ha fokus på att rida felfritt och bygga upp hästar, säger Peder Fredricson.

– I en sport där tiden är så avgörande är det konstigt att ingen tränar på det. Jag tror att det ligger utanför bekvämlighetszonen för häst och ryttare att träna på omhoppningar. Jag gjorde det inte heller, säger han.

Videoanalyser av omhoppningar

Han började först på egen hand hemma på Grevlundagården i Skåne, men det var egentligen först åtta månader före sommarens Tokyo-OS som satsningen drog i gång på allvar med stöttning från Sveriges olympiska kommitté (SOK) och Svenska ridsportförbundet.

– En videoanalytiker på SOK har hjälpt mig. Har jag gjort en tävling på söndagen kommer det en videoanalys på måndagen. Då får man tänka till igen och man får svart på vitt varför man förlorade eller vann.

Och Fredricson känner att det har gett resultat.

– Jag har sett jätteresultat under den här tiden innan OS och en del av att vi tog medaljerna var faktiskt på grund av den här träningen.

