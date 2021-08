Ny succé för Peder Fredricson – vann GCT

15-årige All In har återvänt till Grevlunda gård på Österlen för lite välförtjänt vila efter ytterligare en fin OS-insats.

I stället var det Catch Me Not S som gjorde Peder Fredricson sällskap till London när Global Champions Tour gick av stapeln.

Ekipaget red felfritt på 1,60-banan, inom tidsgränsen med god marginal och kvalificerade sig – tillsammans med fem andra ekipage – för omhoppningen. Även den omåttligt populäre hemmafavoriten, 66-årige John Whitaker, tog sig vidare till omhoppning på hästen Unick du Francport.

Fredricson, som startade näst sist, var felfri även i omhoppningen, och med en ryttare kvar var han också snabbast. Och för den extra spänningens skull var det just Whitaker som red sist.

Leder sammandraget

Publiken gick från absolut tystnad till öronbedövande jubel vid varje passage. Men väl i mål var det Peder Fredricson som fick jubla mest. Whitaker var även han felfri, men 14 hundradelar långsammare än Sveriges OS-guldmedaljör.

– Det känns fantastisk, jag är jättenöjd med dagen, säger Fredricson i Eurosports sändning.

Men han var inte säker på att det skulle räcka hela vägen till seger.

– När du har Whitaker bakom dig tror du aldrig att du gjort nog, det var väldigt tajt, säger han.

Det var Fredricsons andra seger för säsongen, och precis som den första så kom den tillsammans med Catch Me Not.

– Han har haft en fantastisk säsong. Jag är helnöjd med hur han presterar.

Fredricson leder nu sammandraget efter två segrar, tio poäng före australiska Edwina Tops Alexander.

Den 30 augusti inleds EM i hoppning i tyska Riesenbeck, där Fredricson kommer tävla med just Catch Me Not.

Klipp: Efter OS-guldet – Fredricson blickar mot EM