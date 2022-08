Segern innebär hans andra GP-vinst denna sommar, och ännu en framgång efter VM-guldet i lag.

Med tre tiondelar till godo vann Peder Fredricson och Catch Me Not S före Brasiliens Eduardo Pereira De Menezes och H5 Chaganus. Ekipaget kammade därmed hem en prischeck på 650 000 kronor.

– Det var kul. Man vill alltid vinna. Bommarna låg kvar och man hade hundradelarna på sin sida, säger han till SVT Sport.

”Är fantastiskt”

Catch Me Not matchades precis som H&M All In mot VM i Herning.

Det blev All In, 6-faldig mästerskapsmedaljör tillsammans med Fredricson, som gick VM och där tog lagguld. Men att även Catch Me Not prickat toppformen med världstrean Fredricson i sadeln visade han redan i fredags, då duon var tvåa i en 1:55-klass.

– Det gäller ju att man verkligen kan ställa om och ge hästen de bästa förutsättningarna. På så sätt var det bra att All In var på VM och jag kunde matcha Catch Me Not nu.

Hur känns det att ha flera så bra hästar?

– Det är fantastiskt. Det är supersvårt att hitta och behålla hästar som kan tävla och vinna på den här nivån. Det är jag väldigt tacksam för.