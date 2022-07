Det blev spännande när tävlingen i belgiska Knokke avgjordes på söndagen. Till slut vann Peder Frerdicson i Rolex Grand Prix.

Han red felfritt i omhoppningen och slog tvåan Bernardo Alves, på bättre tid, med blott 14 hundradelar.

Segern var värd 65 000 euro, motsvarande nästan 700 000 svenska kronor. Fredricson red på hästen All In.

Henrik von Eckermann, på King Edward, kom sjua, sist i omhoppningen.

Noterbart är att Dredricson och All in kom på pallen tidigare under helgen, på en 1:50-hoppning i Belgien.