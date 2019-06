Förbunds­kaptenen: ”De satte hela världseliten på plats”

Peder Fredricson och All In verkar vara tillbaka i världseliten på allvar. Under gårdagnes GP-hoppning krossade de allt motstånd och vann tävlingen med nästan 1,5 sekunder. Därmed seglar de upp som ett medaljhopp i EM som inleds om två månader.

– De här ryttarna sätter verkligen hela världceliten på plats, säger Sveriges förbundskapten Henrik Ankarcrona till SVT.

Belgaren Jos Verlooy och Caracas hade en ledning med åtta hundradelar när det bara var två av tio ekipage kvar, båda svenska. Malin Baryard-Johnsson på hästen Indiana var först ut och Baryard-Johnsson gjorde en felfri ritt, krossade ledande Verlooy och gick in runt 1,5 sekunder före belgaren. Sedan var det Peder Fredricson och All In:s tur. Och trots Baryard-Johnssons till synes perfekta ritt var Fredricson ännu snabbare och gick i mål knappt 1,5 sekunder före Baryard-Johnsson. – De här ryttarna sätter verkligen hela världceliten på plats, säger Sveriges förbundskapten Henrik Ankarcrona till SVT, Malin ger verkligen allt. Det är en häst som inte är så lätt att tygla. Speciellt när man lägger upp ett tempo som hon gjorde här. Men hon satsade verkligen allt och lite där till. Det höll och gick vägen, säger Sveriges förbundskapten Henrik Ankarcrona till SVT. – Vi vet att när All In är i den toppform som han är nu är han i stort sett oslagbar. Men det är så att bommarna ska ligga uppe. Malin gjorde allt hon kunde för att sätta en otrolig press på Peder, där han var tvungen att riskera lite mera än vad han hade tänkt sig. Men det är fördel att gå ut sist också. Formen verkar därmed vara god hos de båda svenska stjärnorna och Peder Fredricson och All In, som missade VM i fjol, visar gryende form inför EM om två månader.