Under onsdagen meddelades att även tävlingen i Basel, som skulle avgjorts 13-16 januari 2022, ställs in.

Sedan tidigare har världscupen reducerats från 13 deltävlingar till åtta i nuläget. Helsingfors, Stuttgart, Mechelen och Amsterdam har tidigare ställt in.

– Det är jättetråkigt. Here we go again liksom. Vi kan inte påverka detta och det är jättetråkigt för de aktiva och alla runt omkring. Men det här viruset... vad ska man säga? Vi kan bara förhålla oss, säger Henrik Ankarcrona, förbundskapten för hopplandslaget.

”Fredricson i praktiken klar”

Eftersom sex av de åtta deltävlingarna redan har avgjorts återstår nu bara två stycken: Bordeaux och Göteborg i februari.

De 18 främsta ryttarna tar sig vidare till final så för Ankarcronas del gäller det nu att ha en plan.

– Nu är det bara Bordeaux och Göteborg kvar, vi får hoppas att de kan genomföras. Nu handlar det framför allt om att de som har chansen ska ta sig till final eftersom det inte finns så många tillfällen kvar. Just nu ser det ganska bra ut för många av våra svenska ryttare, säger han och fortsätter:

– Jens Fredricson ligger redan högt och jag tror att han i praktiken redan är klar för final. Angelica Augustsson ligger högt, Douglas (Lindelöw) har lite poäng. Det gäller att fokusera på dem såklart för att säkra att vi har några ryttare i finalen.

Så ni prioriterar i första hand de som har chans att ta finalplatser?

– Ja, i första hand gör vi det. Sedan får man ta hänsyn till andra omständigheter ifall någon annan behöver hoppa in, men i första skedet är det dem som jag pratar med angående de här platserna.

Fotnot: SVT skulle ha sänt dagens världscuphoppning i belgiska Mechelen, men den är inställd sedan tidigare.