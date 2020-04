Foto: Bildbyrån

Björn Eriksson: ”Inte rimligt att tävla vidare”

Idag kom rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, att all idrott, som inkluderar närkontakt, ska ställas in eller skjutas upp.

Enligt Riksidrottsförbundets ordförande, Björn Eriksson, innebär det här att alla träningsmatcher inför den uppskjutna fotbollssäsongen måste ställas in.

– Det kan du utgå från, säger Eriksson till SVT Sport.

På grund av coronapandemin har idrottsverksamheten i Sverige gått från att genomföras med begränsad publik till att ställas in, i stort sett, helt och hållet. – Grundidén och bedömningen är att detta (idrott) bidrar till att ge pandemin en spridning. Då är det inte rimligt att vi tävlar vidare. Folkhälsomyndigheten kom under dagen med nya direktiv gällande idrott. Skjut upp alla idrotter som inkluderar närkontakt, samtidigt som man vill att träning ska genomföras. – Vi vill att människor ska röra sig utomhus, men det är speciella problem med idrotter som har närkontakt. Det ska man undvika i möjligaste mån. Vi vill att man skjuter upp matcher, säger Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör. – Vi står bakom dessa åtgärder. Vi tycker det är viktigt att följa dessa direktiv, inte minst gällande tävlingar. Man kan inte fortsätta spela matcher och annordna tävlingar, men man kan träna, säger Eriksson. Oklart om allsvenska påverkas Många allsvenska klubbar förbereder sig just nu för den uppskjutna säsongen och runt om i landet har det, fram tills idag, spelats träningsmatcher i diverse divisioner. Dessa kommer inte längre kunna genomföras. Björn Eriksson berättar att Riksidrottsförbundet lämnar över ansvaret till förbunden och föreningarna att själva följa rekommendationerna, som gäller såväl elitverksamhet som breddverksamhet, i alla åldrar. – Något tvångsmedel har vi över huvud taget inte ens diskuterat. Detta är svensk idrotts position och de som gör något annat gör något som inte stämmer överens med vad idrotten anser. Jag tror att de som anordnar tävlingar kommer mötas av en hård dom från omvärlden. I de nya direktiven framgår det att beslutet gäller till den 31 december, vilket enligt Eriksson bara är en lagteknisk förmulering. – Man ska betona att detta gäller tillsvidare, tills man får pandemiutvecklingen under kontroll. Huruvida detta kommer att påverka starten av Allsvenskan, som just nu är planerad till någon gång i början på juni, är oklart. – Du kan inte spela träningsmatcher just nu, men du kan bedriva träning. Allsvenskan vet vi inget om ännu. KLIPP: Nya riktlinjer ska dämpa smittorisken (1 april 2020) Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Nya riktlinjer ska dämpa smittorisken Foto: SVT Dela Dela